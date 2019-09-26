Пожилой петербуржец получил серьезные переломы, упав с козырька парадной
Пожилой житель Санкт-Петербурга разбил стекло на балконе и угодил в больницу. Осколки стекла упали на козырек парадной, и 72-летний мужчина вылез на него, чтобы подмести. Однако не удержался и упал на землю. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Медики доставили в Елизаветинскую больницу пожилого мужчину в тяжелом состоянии. У него были сломаны кости таза и правое бедро. Повреждения он получил в результате падения с козырька парадной.
Пенсионер решил убрать осколки с козырька парадной, которые осыпались с его балкона. Он спустился на лестничный пролет между первым и вторым этажом, открыл окно и залез на козырек. Там пострадавший не удержался и свалился на асфальт.