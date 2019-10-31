Пожилой петербуржец получил ожоги из-за прорыва трубы

Улицу Олеко Дундича во Фрунзенском районе заволокло белым паром. Причиной стал прорыв трубы с кипятком. Во время происшествия пострадал 87-летний местный житель. Его госпитализировали с ожогами. Информация о его состоянии здоровья не поступала.

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия ухудшилась видимость из-за большого количества пара. В результате движение автомобилей затруднилось.