Происшествия 20 февраля 2024, 12:24 Пожилой пешеход попал под колеса грузовика в Челябинской области

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Смертельная авария произошла накануне в Миассе в Челябинской области. Там мужчина, переходивший дорогу на красный свет, попал под колеса грузовика, написал сайт Ura.ru.

Как уточнили в пресс-службе областного управления ГИБДД, случай произошел на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина в возрасте 84 лет, переходивший проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, скончалась на месте аварии.

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Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.