Пожилой мужчина убит собутыльником в Пензе

Пожилой мужчина был убит в Пензе. Об этом написала «Пенза-Пресс».

В полицию о произошедшем заявила свидетельница. Девушка увидела, как двое мужчин несут тело, завернутое в простыню. Полицейские прибыли на место и обнаружили тело, закопанное в землю в железном ящике.

Следователи выделили подозреваемого — это ранее судимый мужчина, который в тот вечер выпивал с 70-летним убитым. Он уже привлекался к уголовной ответственности ранее. По версии следствия, подозреваемый убил собутыльника после возникшего конфликта, а потом позвал на помощь товарища, чтобы спрятать тело.