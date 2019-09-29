Пожилой мужчина скончался во время эвакуации в воронежском «доме под напряжением»

Житель Воронежа умер в момент эвакуации дома, в котором по батареям пустили электрический ток. В региональном МВД прокомментировали ситуации и назвали причину смерти старика.

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Жителю дома, в котором 29 сентября произошло ЧП, было 78 лет.

«Мужчина, фактически дедушка, длительное время болел воспалением легких и скончался примерно в момент эвакуации», — пояснили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что смерть наступила по естественным причинам, впрочем, не исключили и «эмоциональной стези». Пострадавших из-за инцидента с батареями в доме нет.

В течение недели жители дома по улице Хользунова в Воронеже несколько раз сталкивались с неполадками. Закончилось все тем, что батареи в их квартирах раскалились от поданного туда тока. Виной всему упавший электрический кабель. Когда напряжение в 220 вольт было зафиксировано и на трубах газа, жильцы вызвали экстренные службы. В одной из квартир произошло возгорание: огонь охватил шторы, которые контактировали с батареями. Всех обитателей дома эвакуировали.

Люди в течение четырех часов находились на улице, дожидаясь, пока электрики проверят все квартиры. Коммунальные службы обещают исправить ситуацию к 30 сентября. Тогда же дадут и отопление.