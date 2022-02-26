Пожилой мужчина скончался на лавочке во дворе жилого дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 24 февраля стало известно о смерти пожилого мужчины. Информацией с TagilCity.ru поделились очевидцы инцидента. Труп был обнаружен во дворе жилого дома по улице Южной, 5.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское», на место прибыли следователи и сотрудники скорой. Тагильчанка, ставшая свидетельницей произошедшего, рассказала, что рядом с покойником находилась женщина, которая сильно плакала.

Оказалось, что 74-летний мужчина вместе со своей женой возвращался домой, когда ему внезапно стало плохо. Он лег на лавочку, где впоследствии и скончался. Смерть пенсионера не носит криминальный характер.