27 апреля 2020, 14:33
Пожилой мужчина ранил сына из самодельного устройства в Санкт-Петербурге
Мужчина 83 лет из Санкт-Петербурга выстрелил в грудь собственного сына. Потерпевший получил серьезную травму, но может выжить. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел утром 26 апреля. Пожилой мужчина без причины ранил сына в возрасте 50 лет из самодельного устройства.
На место происшествия прибыли сотрудники МВД, следственного комитета и скорой помощи.
Несмотря на тяжелое ранение, пострадавший имеет шансы на выживание.