Пожилой мужчина ранил сына из самодельного устройства в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел утром 26 апреля. Пожилой мужчина без причины ранил сына в возрасте 50 лет из самодельного устройства.

На место происшествия прибыли сотрудники МВД, следственного комитета и скорой помощи.

Несмотря на тяжелое ранение, пострадавший имеет шансы на выживание.