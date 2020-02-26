    26 февраля 2020, 13:41

    Пожилой мужчина ранил ножом женщину в баре

    Ольга Ситникова

    Жительница Ижевска решила посетить местный бар в День защитника Отечества. Однако отдых обернулся для нее ножевым ранением от 60-летнего посетителя. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

    Между потерпевшей и пожилым мужчиной возник конфликт, несмотря на то, что они проводили время в разных компаниях. В ходе ссоры женщина ударила собеседника по голове, а тот в ответ ранил ее ножом.

    Пострадавшую госпитализировали, нападавшего задержали. Сейчас подозреваемый получил подписку о невыезде, однако ему грозит до десяти лет лишения свободы.