26 февраля 2020, 13:41
Пожилой мужчина ранил ножом женщину в баре
Жительница Ижевска решила посетить местный бар в День защитника Отечества. Однако отдых обернулся для нее ножевым ранением от 60-летнего посетителя. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
Между потерпевшей и пожилым мужчиной возник конфликт, несмотря на то, что они проводили время в разных компаниях. В ходе ссоры женщина ударила собеседника по голове, а тот в ответ ранил ее ножом.
Пострадавшую госпитализировали, нападавшего задержали. Сейчас подозреваемый получил подписку о невыезде, однако ему грозит до десяти лет лишения свободы.