Пожилой мужчина ранил ножом женщину в баре

Между потерпевшей и пожилым мужчиной возник конфликт, несмотря на то, что они проводили время в разных компаниях. В ходе ссоры женщина ударила собеседника по голове, а тот в ответ ранил ее ножом.

Пострадавшую госпитализировали, нападавшего задержали. Сейчас подозреваемый получил подписку о невыезде, однако ему грозит до десяти лет лишения свободы.