Происшествия 17 января 2023, 15:31 Пожилой мужчина пострадал во время пожара во Владимирской области

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Серьезный пожар произошел в поселке Новки Камешковского района Владимирской области. Там загорелся частный деревянный дом. Об этом сообщил «Царьград».

Информация о возгорании поступила 17 января в 06:53. Пламя охватило дом № 39 на улице Ильича. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. В тушении задействовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

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В результате возгорания пострадал 61-летний мужчина. Кроме того, огонь повредил внутреннюю отделку и чердачное помещение дома.

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