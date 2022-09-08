Пожилой мужчина пообещал взорвать газ в многоквартирном доме в Екатеринбурге | 360°

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Пожилой мужчина пообещал взорвать газ в многоквартирном доме в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге отправили на медобследование пенсионера, угрожавшего устроить взрыв газа в своей квартире в девятиэтажном доме. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

По данным издания, проживающий в квартире на улице Шефской пенсионер вдруг напугал соседей угрозой устроить взрыв газа в своем жилье. Испуганные соседи известили об этом полицию.

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Прибывшим стражам порядка пришлось отправить пенсионера в медицинское учреждение, где проведут его обследование.

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