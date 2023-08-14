Происшествия 14 августа 2023, 16:17 Пожилой мужчина погиб во время пожара в Екатеринбурге

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Пожар произошел ночью, 14 августа, в Екатеринбурге на Предельной улице. Там загорелся пятиэтажный дом. Об этом сообщило Е1.RU со ссылкой на источник.

Пожар разгорелся на кухне одной из квартир. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали 12 жителей, среди которых было двое детей, сообщили ГУ МЧС по Свердловской области.

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Один человек, 77-летний пенсионер, погиб. Также погиб его кот. Тела обнаружили сотрудники МЧС. По предварительным данным, мужчина отравился угарным газом, написало Ura.ru.