Происшествия 02 апреля 2024, 13:10 Пожилой мужчина погиб в ДТП в Мокшанском районе Пензенской области

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Смертельная авария с участием автомобиля Lada Largus произошла накануне в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

На 609-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» 65-летний водитель отечественного авто наехал на металлическое ограждение. От полученных травм он скончался на месте.

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После аварии медики госпитализировали еще пять женщин, находившихся в машине. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.