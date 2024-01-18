Происшествия 18 января 2024, 15:52 Пожилой мужчина погиб в ДТП в Краснодарском крае

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ДТП, в котором погиб 75-летний мужчина, произошло накануне на трассе «Армавир — Успенское — Невинномысск» в Краснодарском крае. Об этом написала «Кубань 24» со ссылкой на отдел пропаганды БДД УГИБДД России по региону.

Сообщается, что 65-летний водитель за рулем ВАЗ-2109 сбил пожилого пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.