Пожилой мужчина из Ростова-на-Дону сбил школьника на пешеходном переходе

ДТП произошло в Ростове-на-Дону 3 марта. Там 80-летний водитель сбил мальчика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла неподалеку дома 6 на улице Раздорской. Десятилетний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил ВАЗ-21043, который двигался по Раздорской от Фурмановской в направлении Казахской.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.