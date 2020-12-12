Пожилой москвич разбился при падении с лестницы в подземном паркинге

Пожилого мужчину без сознания обнаружили жители одного из домов московского района Сокольники. Он лежал на подземном паркинге. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Привести мужчину в сознание жители не смогли, поэтому вызвали на место медиков.

Выяснилось, что мужчина спускался по лестнице. Но по неизвестным обстоятельствам перевернулся через перила и упал с высоты в два метра.

От полученных травм он скончался. Прибывшие на место медики констатировали смерть.