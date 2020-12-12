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    12 декабря 2020, 23:15

    Пожилой москвич разбился при падении с лестницы в подземном паркинге

    Анатолий Минкин, Дарья Новая

    Пожилого мужчину без сознания обнаружили жители одного из домов московского района Сокольники. Он лежал на подземном паркинге. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.
    Пожилой москвич разбился при падении с лестницы в подземном паркинге

    Привести мужчину в сознание жители не смогли, поэтому вызвали на место медиков.

    Выяснилось, что мужчина спускался по лестнице. Но по неизвестным обстоятельствам перевернулся через перила и упал с высоты в два метра.

    От полученных травм он скончался. Прибывшие на место медики констатировали смерть.