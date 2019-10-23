Пожилой любитель помидоров ранил ножом охранника в ТЦ Петербурга
Пенсионер разгуливал с ножом в руках по торговому центру «Сенная» в Санкт-Петербурге. Во время задержания при нем нашли еще несколько ножей и колюще-режущих предметов. Пожилой мужчина объяснил, что ножи нужны для нарезания помидоров. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
Пожилой петербуржец разгуливал по торговому центру с ножом в руках и не реагировал на замечания охраны. Тогда сотрудники безопасности решили задержать 71-летнего мужчину. В результате охранник получил ранение, когда попытался выбить нож из рук пенсионера.
При обыске у дебошира нашли большое количество ножей и колюще-режущих предметов. По словам задержанного, каждый из ножей нужен ему был для нарезки помидоров.
Правоохранители рассказали, что пожилой петербуржец не имеет места жительства. Сейчас он находится в отделении полиции, где получил протокол о мелком хулиганстве. Против него могут возбудить уголовное дело за причинение телесных повреждений охраннику.