Пожилой любитель помидоров ранил ножом охранника в ТЦ Петербурга

Пожилой петербуржец разгуливал по торговому центру с ножом в руках и не реагировал на замечания охраны. Тогда сотрудники безопасности решили задержать 71-летнего мужчину. В результате охранник получил ранение, когда попытался выбить нож из рук пенсионера.

При обыске у дебошира нашли большое количество ножей и колюще-режущих предметов. По словам задержанного, каждый из ножей нужен ему был для нарезки помидоров.

Правоохранители рассказали, что пожилой петербуржец не имеет места жительства. Сейчас он находится в отделении полиции, где получил протокол о мелком хулиганстве. Против него могут возбудить уголовное дело за причинение телесных повреждений охраннику.