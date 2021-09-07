Пожилой ямалец скончался после удара ножом в бедро

Пожилой мужчина на Ямале скончался после того, как собутыльник ударил его ножом в бедро. Полиция проводит расследование, сообщило ИА «Север-Пресс».

По версии следствия, двое мужчин, жители поселка Тазовский 26 и 66 лет, вместе выпивали. Между ними завязался конфликт. Молодой человек нанес собутыльнику удар ножом в бедро.

Вскоре после этого пенсионер скончался. Подозреваемый выбросил нож и скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали. Полиция расследует произошедшее.