Происшествия 30 августа 2023, 16:29 Пожилой грибник обнаружил человеческий скелет в подмосковном лесу РЕН ТВ: скелетированный труп нашел 65-летний грибник в лесу Подмосковья Unsplash

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В Московской области пенсионер во время сбора грибов в лесу Дмитровского городского округа обнаружил скелетированный труп человека. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Пожилой житель Подмосковья отправился утром 29 августа в лес, расположенный у деревни Дядьково. Сбор грибов обернулся неприятным событием, когда 65-летний пенсионер наткнулся на труп. Испуганный мужчина рассказал о своей находке правоохранителям.

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«Прибывшие на место специалисты предположили, что давность наступления смерти погибшего составляет более двух лет», — указали авторы статьи.

По факту произошедшего полиция начала проверку.

Ранее труп 16-летней школьницы нашли в лесополосе Свердловской области в ночь на 10 августа. Местные жители не слышали никаких криков. По неподтвержденной информации, перед смертью девушка написала последнее шутливое сообщение в личном блоге, где попросила ее «не убивать и не насиловать».