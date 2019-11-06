Пожилой челябинец не попал на прием к врачу и умер

Родственники погибшего пенсионера рассказали, что он почувствовал себя плохо и пошел в больницу. Однако там ему сказали, что закончились талоны на прием к врачу. Поэтому 60-летнему мужчине пришлось вернуться домой. В тот же вечер он скончался от сердечного приступа.

Правоохранители провели проверку. Все материалы дела передали в следственный отдел, сотрудники которого дадут оценку действиям врачей.

В самой больнице случившееся комментировать не стали.