Пожилой челябинец не попал на прием к врачу и умер
Житель Челябинской области скончался от сердечного приступа, поскольку не смог попасть на прием к врачу в городе Снежинск. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Родственники погибшего пенсионера рассказали, что он почувствовал себя плохо и пошел в больницу. Однако там ему сказали, что закончились талоны на прием к врачу. Поэтому 60-летнему мужчине пришлось вернуться домой. В тот же вечер он скончался от сердечного приступа.
Правоохранители провели проверку. Все материалы дела передали в следственный отдел, сотрудники которого дадут оценку действиям врачей.
В самой больнице случившееся комментировать не стали.