Происшествия 23 января 2023, 16:08 Пожилого жителя Петербурга обвинили в растлении девочки-инвалида

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В Петербурге задержали 65-летнего мужчину по обвинению в надругательстве над 15-летней девочкой-инвалидом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Злоумышленник неоднократно совершал сексуальное насилие над 15-летней жертвой, пользуясь ее беспомощностью. Последний раз он надругался над девочкой в подъезде одного из домов на улице Генерала Кравченко.

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Известно, что пострадавшая живет в неполной семьей. Ее мать состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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Педофил задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера».