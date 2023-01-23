23 января 2023, 16:08
Пожилого жителя Петербурга обвинили в растлении девочки-инвалида
В Петербурге задержали 65-летнего мужчину по обвинению в надругательстве над 15-летней девочкой-инвалидом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
Злоумышленник неоднократно совершал сексуальное насилие над 15-летней жертвой, пользуясь ее беспомощностью. Последний раз он надругался над девочкой в подъезде одного из домов на улице Генерала Кравченко.
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Известно, что пострадавшая живет в неполной семьей. Ее мать состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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Педофил задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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