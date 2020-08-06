facebook_pixel
    06 августа 2020, 14:54

    Пожилого туриста со сломанной ногой спасли в горах Бурятии

    Полина Петрова

    Пожилого участника зарегистрированной туристической группы со сломанной ногой спасли сотрудники МЧС в горах Бурятии. Его эвакуировали на вертолете Ми-8, информирует РЕН ТВ.
    Пожилого туриста со сломанной ногой спасли в горах Бурятии

    Уточняется, что турист во время передвижения по маршруту Нилова Пустынь — Шумак — перевал Аршанский сильно травмировал ногу и не смог сам продолжить движение, пишет сайт «Политика сегодня».

    Вертолет со спасателями прилетел на место и приземлился на отмель в русле реки. Пострадавшим оказался житель Иркутска, его транспортировали на борт вертолета. Мужчине оказали первую помощь и доставили на базу отряда в поселке Никола Иркутской области.

    Новости SMI.FM