Пожилого рыбака спасли в Татарстане

В Татарстане спасли пожилого рыболова, которому стало плохо на льдине. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на республиканское МЧС.

По данным издания, мужчине, рыбачившему на льду Камы возле села Атабаево, стало плохо. Другие рыболовы позвонили спасателям, которые в это время находились на водоеме на судне на воздушной подушке. Они перенесли мужчину к себе, доставили на берег и передали медикам. Мужчина находится в Республиканской клинической больнице.