30 марта 2021, 19:48
Пожилого пассажира екатеринбургского метро затянуло в эскалатор
В метро Екатеринбурга на станции «Площадь 1905 года» пассажира метро затянуло в движущийся эскалатор.
Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на данные городского УМВД, эскалатор был исправен. Нога мужчины оказалась в механизме из-за того, что он упал на ленту, поскольку ему стало плохо.
Работу эскалатора тут же остановили. 66-летнего мужчину отправили в медучреждение. О состоянии его здоровья пока ничего не известно.