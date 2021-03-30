Пожилого пассажира екатеринбургского метро затянуло в эскалатор

В метро Екатеринбурга на станции «Площадь 1905 года» пассажира метро затянуло в движущийся эскалатор.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на данные городского УМВД, эскалатор был исправен. Нога мужчины оказалась в механизме из-за того, что он упал на ленту, поскольку ему стало плохо.

Работу эскалатора тут же остановили. 66-летнего мужчину отправили в медучреждение. О состоянии его здоровья пока ничего не известно.