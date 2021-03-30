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    30 марта 2021, 19:48

    Пожилого пассажира екатеринбургского метро затянуло в эскалатор

    Редакция сайта 360°

    В метро Екатеринбурга на станции «Площадь 1905 года» пассажира метро затянуло в движущийся эскалатор.

    Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на данные городского УМВД, эскалатор был исправен. Нога мужчины оказалась в механизме из-за того, что он упал на ленту, поскольку ему стало плохо.

    Работу эскалатора тут же остановили. 66-летнего мужчину отправили в медучреждение. О состоянии его здоровья пока ничего не известно.