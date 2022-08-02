Пожилого мужчину заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки в Иркутской области

В Иркутской области правоохранители выясняют обстоятельства нападения на 14-летнюю школьницу. Инцидент, связанный с изнасилованием, произошел накануне в лесном массиве. Об этом написал сайт VSE42.RU.

Как рассказали в СК РФ по Иркутской области, мужчина запугал девочку-подростка ножом, угожая убить ее, сообщили «Дни.ру».

В настоящий момент предполагаемый насильнык задержан. Полиция разыскивает предполагаемых жертв преступника.