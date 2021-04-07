Пожилого мужчину сбили насмерть на Пушкинском шоссе

Детали ДТП со смертельным исходом на Пушкинском шоссе выясняют в Санкт-Петербурге. О случившемся сообщили ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась накануне в 22:41 на Пушкинском шоссе. За рулем Hyundai Starex находился водитель 2002 года рождения. Он совершил наезд на пешехода. Мужчина пытался пересечь дорогу, нарушив правила.

Пожилой мужчина умер от полученных травм прямо на месте аварии. Полиция начала проверку.