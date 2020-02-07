Пожилого мужчину обвинили в педофилии в Челябинской области

Суд обязал обвиняемого выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако ему грозит и наказание по уголовной статье.

По словам инсайдера, мужчина уже извинился перед жертвой и ее родственниками и компенсировал ущерб.

«Уголовное дело прекращено на основании ст. 76.2 УК РФ с учетом мнения участников процесса, включая прокурора, следователя и законных представителей потерпевшей. Они заявили о полном заглаживании вреда и отсутствии каких-либо претензий. Учитывая, что совершивший преступление небольшой тяжести ранее не был судим, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа», — отметили в пресс-службе суда.