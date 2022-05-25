Пожилого мужчину из Нижегородской области нашли мертвым под Рязанью

В Рязанской области правоохранители обнаружили мертвым 74-летнего жителя города Навашино Нижегородской области. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН».

По данным спасателей, мужчина пропал 9 мая по дороге из Навашина в Выксу. Его поиски велись в указанном регионе более двух недель. Вероятнее всего, пенсионер доехал на автомобиле до другого региона и застрял в лесу.

Во время осмотра тела погибшего признаков насильственной смерти выявлено не было. Ведется расследование.