Пожилая жительница Уфы, упав с 8 этажа, не пострадала и отправилась по своим делам

В Уфе 79-летняя пенсионерка, выпав из окна 8 этажа, не только не получила травм, но после этого еще и отправилась по делам.

Как сообщает mkset.ru, выпав из окна квартиры, расположенной на 8 этаже девятиэтажного дома на улице Степана Кувыкина, 79-летняя женщина не получила никаких серьезных травм. Ей даже не понадобилась помощь медиков.

Поднявшись с земли, пенсионерка отправилась по своим делам.