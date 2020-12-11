Пожилая жительница Сочи погибла при пожаре в частном доме

Уточняется, что в 17:57 диспетчеры получили сообщение о возгорании. В 17:58 на улицу Шоссейную были направлены спасатели. Через 19 минут огонь ликвидировали. На месте работали семь человек и две единицы техники.

В одной из комнат сгоревшего дома было обнаружено тело 63-летней местной жительницы. Согласно предварительной информации, она была хозяйкой жилища. В настоящий момент следователи проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.