Пожилая жительница Приморья потеряла сбережения, пытаясь заработать на акциях

В Приморской крае в дежурную часть полиции по Черниговскому району обратилась 68-летняя гражданка и заявила о хищении у нее крупной суммы. Об этом сообщил сайт zr.media со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МВД.

Выяснилось, что пенсионерка интересовалась акциями одной из инвестиционных компаний. На просторах интернета потерпевшая нашла специализированный сайт, на котором торговали ценными бумагами, и зарегистрировалась там.

Спустя некоторое время с женщиной связался незнакомец и предложил внести 10 тысяч рублей, чтобы начать зарабатывать на инвестировании. Она перевела свои средства по указанным собеседником банковским реквизитам. В дальнейшем с пенсионеркой связалась женщина, которая представилась персональным брокером. Злоумышленница предложила потерпевшей установить программу для проведения платежей и заключения сделок. Из-за таких махинаций за неделю пострадавшая отправила преступникам полтора миллиона рублей личных средств. Позже, когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.