Пожилая жительница Хабаровска стала жертвой лжецелительницы | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 14:17 Пожилая жительница Хабаровска стала жертвой лжецелительницы

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В Хабаровске полиция задержала лжецелительницу, которая обманула пенсионерку на 75 тысяч рублей. Об этом написал сайт kp.ru.

Злоумышленница познакомилась с жертвой на улице, когда та возвращалась домой из магазина. Она заявила пенсионерке, что кто-то из родственников навел на нее порчу, и предложила избавить ее от болезней.

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Для обряда лжецелительница попросила женщину принести деньги в черном носке, а затем положить его под подушку и не трогать в течение трех дней. Пенсионерка сразу же после проведения обряда решила проверить содержимое носка и нашла там лишь резанную бумагу.

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Правоохраители разыскали лжецелительницу. Ей оказалась 35-летняя жительница Железнодорожного района, которая ранее уже привлекалась к ответственности за кражу. На нее завели уголовное дело.