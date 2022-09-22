Пожилая жительница Хабаровска лишилась денег из-за лжегадалки | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 16:54 Поделиться Telegram

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Viber Пожилая жительница Хабаровска лишилась денег из-за лжегадалки

Читать 360tv в

Пенсионерка из Хабаровска лишилась крупной суммы денег после обращения к лжегадалке. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Транссибинфо.

По данным следствия, 39-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре, представившись гадалкой, рассказала, что у 71-летней пенсионерки имеются проблемы со здоровьем, и предложила ей снять порчу.

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Лжегадалка попросила женщину во время ритуала положить деньги в носок и держать его при себе, пока порча не будет снята. Вернувшись домой, пенсионерка обнаружила, что вместо денег в носке лежит резаная бумага.

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Правоохранительные органы задержали мошенницу и завели на нее уголовное дело по статье «Мошенничество». Все деньги женщина успела потратить в личных целях.

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