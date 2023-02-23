Происшествия 23 февраля 2023, 19:00 Пожилая жительница Белгородской области погибла при обстреле со стороны ВСУ Власти Белгородской области: жительница села Борисовка погибла при обстреле со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Пожилая жительница села Борисовка погибла в результате обстрела села Борисовка Волоконовского района Белгородской области со стороны Украины. Снаряд прилетел в частный дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Жертве был 71 год. Ее дочь была ранена, бригада скорой помощи оказала ей помощь на месте.

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Еще один снаряд разрушил второй дом, но там никого не было. Кроме того, осколки снарядов повредили два частных домовладения. В них выбило окна, посекло крышу и фасад. Кроме того, нарушилось газоснабжение — на месте работают аварийные и оперативные службы. Также туда приехал глава района Сергей Бикетов.

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Ранее в течение сегодняшнего дня под украинский обстрел попали села Вознесеновка и Новая Таволжанка. Никто не пострадал.

Белгородские населенные пункты регулярно попадают под удар ВСУ. Также атаки периодически фиксируют в других приграничных регионах. Позавчера украинские боевики обстреляли Глушковский район Курской области. Обошлось без жертв и раненых.