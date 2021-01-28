Пожилая жительница Башкирии погибла во время пожара

В Республике Башкирия во время пожара погибла пожилая женщина. Когда спасателям удалось вынести ее из горящего дома, помочь ей было уже нельзя.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону, квартира загорелась в пятиэтажном доме на улице Пушкина в городе Белорецк поздно вечером.

Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дыма 23 человек, среди которых — трое детей. В одной из квартир обнаружили без сознания 75-летнюю пенсионерку. Спасатели на руках вынесли ее из дома и передали врачам. Но медики уже могли лишь зафиксировать смерть женщины.

Понадобилось менее 15 минут, чтобы затушить огонь.

Сейчас устанавливаются причины возгорания.