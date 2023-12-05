Происшествия 05 декабря 2023, 11:21 Пожилая женщина выжила после падения на рельсы в московском метро Женщина выжила после падения на рельсы на станции метро «Текстильщики» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В московском метрополитене пожилая женщина упала на рельсы на станции «Текстильщики». Пострадавшую удалось поднять на платформу, передал источник РИА «Новости».

По информации собеседника агентства, причины происшествия неизвестны. Состояние пожилой женщины уточняется, но на платформу ее доставили в удовлетворительном состоянии. Из-за произошедшего прибывающий на станцию состав применил экстренное торможение.

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«Во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала», — добавили в пресс-службе столичной подземки.

На днях на станции «Театральная» с платформы упала 15-летняя девочка. Машинист вытащил ее из-под состава. Она была в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в детскую нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами.