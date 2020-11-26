Пожилая женщина упала в траншею и погибла на Среднем Урале

Уточняется, что 25 ноября в 13:30 в оперативные службы поступило сообщение от скорой помощи об обнаружении тела гражданки 1952 года рождения. Правоохранители установили, что напротив дома погибшей была вырыта траншея. Она предназначена для прокладки труб холодного водоснабжения.

По требованиям федерального законодательства, подрядчик должен был огородить яму и установить по ее периметру освещение. Этого сделано не было. В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям компании при проведении земляных работ.

Помимо прочего, ведомство запросило результаты судебно-медицинской экспертизы. По результатам исследования примут соответствующие меры.