Пожилая женщина с коляской попала под электричку в Ростовской области

Электричка сбила пожилую женщину с коляской, в которой она перевозила овощи с дачи. Это случилось в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград».

Все произошло на железнодорожной станции Приморка во вторник, 23 августа. Пенсионерка решила перейти дорогу по железнодорожным путям. Она понадеялась, что поезд пропустит ее, однако состав не остановился. Женщина не получила серьезных травм. Поезд лишь зацепил ее бортом.

«После случившегося женщина собиралась идти домой. Мы уговорили ее посидеть немного на лавочке. Попросили ее вызвать скорую помощь, если вдруг станет хуже. Через время ехал обратно, но пострадавшей бабушки на лавочке уже не было», — рассказал очевидец случившегося.