Происшествия 08 декабря 2023, 14:26 Пожилая женщина пострадала во время пожара в Ижевске

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Пожар, в котором пострадала пенсионерка, произошел накануне в многоквартирном доме на улице Дарьинской в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

В доме загорелась квартира на третьем этаже. Во время тушения спасатели обнаружили пожилую женщину, лежавшую на кровати без сознания. Ее передали медикам.

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По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.