Эксклюзив 19 января 2024, 15:10 Пожилая женщина получила ожоги при протечке воды в Москве Пожилая женщина обожгла ноги при протечке воды на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Протечка горячей воды произошла, а Сельскохозяйственной улице в Москве. В результате аварии пожилая женщина получала ожоги ног. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На место отправились специализированные бригады ГБУ «Автодороги», Мослифта и Москоллектора.

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Подробностей о состоянии 55-летней пострадавший женщины не поступала. Другие детали произошедшего уточняются.

Ранее юго-востоке Москвы затопило высотный дом. Вода протекла по всем 22-м этажам жилого здания на Мячковском бульваре.