19 января 2024, 15:10
Пожилая женщина получила ожоги при протечке воды в Москве
Пожилая женщина обожгла ноги при протечке воды на северо-востоке Москвы
Протечка горячей воды произошла, а Сельскохозяйственной улице в Москве. В результате аварии пожилая женщина получала ожоги ног. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
На место отправились специализированные бригады ГБУ «Автодороги», Мослифта и Москоллектора.
Реклама
Подробностей о состоянии 55-летней пострадавший женщины не поступала. Другие детали произошедшего уточняются.
Ранее юго-востоке Москвы затопило высотный дом. Вода протекла по всем 22-м этажам жилого здания на Мячковском бульваре.
Москва
Реклама
Реклама