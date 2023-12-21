Происшествия 21 декабря 2023, 18:54 Пожилая женщина погибла в результате ДТП в Пермском крае

Читать 360tv в

Смертельная авария, в которой погибла 75-летняя пенсионерка, произошла накануне на трассе М-7 в Пермском крае. Об этом написал сайт «Аргументы и факты», ссылаясь на ГИБДД по региону.

По информации ведомства, водитель автомобиля УАЗ во время выезда с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю LADA и столкнулся с ним, сообщил «Царьград».

Реклама

В ДТП скончалась пассажирка легковушки. Также в больницу доставили пассажира и водителя LADA.