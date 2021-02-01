01 февраля 2021, 19:51
Пожилая женщина погибла в огне под Новосибирском
В селе Соколово (Новосибирская область) в одном из жилых домов произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным информагентства, пожар произошел в четырехквартирном доме в ночь на 1 февраля. «Дни.ру» рассказали, что после тушения огня спасатели нашли труп женщины. По предварительной информации, причиной возгорания стал самодельный обогреватель, которым пользовалась погибшая. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.