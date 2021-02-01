Пожилая женщина погибла в огне под Новосибирском

По данным информагентства, пожар произошел в четырехквартирном доме в ночь на 1 февраля. «Дни.ру» рассказали, что после тушения огня спасатели нашли труп женщины. По предварительной информации, причиной возгорания стал самодельный обогреватель, которым пользовалась погибшая. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.