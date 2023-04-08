Эксклюзив 08 апреля 2023, 16:10 Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме на востоке Москвы Источник «360»: при пожаре в жилом доме на востоке Москвы погибла пожилая женщина

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Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме на востоке Москвы. Об этом «360» рассказал источник.

Возгорание случилось в жилом доме на улице Вешняковской. Из-за пожара эвакуировали 14 человек, включая одного ребенка. Один человек пострадал, отметил источник.

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«По предварительной информации, после тушения пожара обнаружено тело хозяйки квартиры 1939 года рождения», — уточнили в пресс-службы прокуратуры Москвы.

В надзорном ведомстве уточнили, что пожар случился на шестом этаже жилого дома. Сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры взяли установление обстоятельств и причин ЧП на контроль.