31 декабря 2019, 14:40
Пожилая женщина погибла при пожаре в Пензенской области
31 декабря в поселке Лунино Пензенской области произошел пожар в жилом частном доме. Пенсионерка стала жертвой трагедии, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4:51. К месту происшествия направили пять спецмашин с 15 сотрудниками.
«Огонь уничтожил кровлю, выгорело внутри по всей площади срубового дома», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В огне погибла 84-летняя женщина. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.