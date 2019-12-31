Пожилая женщина погибла при пожаре в Пензенской области

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4:51. К месту происшествия направили пять спецмашин с 15 сотрудниками.

«Огонь уничтожил кровлю, выгорело внутри по всей площади срубового дома», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В огне погибла 84-летняя женщина. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.