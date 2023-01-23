23 января 2023, 17:00
Пожилая женщина погибла при пожаре в квартире в Краснодарском крае
Возгорание произошло в одной из квартир в двухэтажном доме в городе Кропоткин Краснодарского края. В результате пожара погибла пожилая женщина, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, огонь охватил квартиру по улице Бульварной ночью 23 января. Соседи почувствовали странный запах и вызвали спасателей. После полной ликвидации возгорания в помещении нашли 79-летнюю женщину без признаков жизни.
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Отмечается, что по факту гибели пенсионерки проводится проверка.
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