Происшествия 08 февраля 2023, 17:07 Пожилая женщина погибла при падении в котлован с кипятком в Югре

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Прорыв теплотрассы с образованием впадины произошел в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. В результате прорыва в котлован с кипятком упала пенсионерка, сообщил сайт Ugra-news.

По данным агентства Nation News, 79-летняя жительница проходила мимо образовавшейся впадины и не заметила ее, в результате чего упала в котлован. Пенсионерку доставили в больницу с сильнейшими ожогами, спустя некоторое время она скончалась.

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Отмечается, что прорыв теплотрассы мог произойти из-за снижения температуры воздуха.

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