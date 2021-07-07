Пожилая женщина погибла под колесами легковушки в Пензенской области

Авария произошла в городе Каменка Пензенской области. Молодая девушка сбила пожилую велосипедистку. Авария закончилась смертью последней. Об этом сообщила «Пенза-пресс».

Накануне вечером на улице Спортивная 20-летняя женщина-водитель Lada Kalina сбила 70-летнюю пенсионерку, которая каталась на велосипеде. Пострадавшую отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.

Следователи проводят проверку. Если вина водителя подтвердится, ей грозит заключение.