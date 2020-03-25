25 марта 2020, 13:19
Пожилая женщина из Санкт-Петербурга ударила ножом свою дочь
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 75-летнюю женщину. Предполагается, что в ходе пьяной ссоры она ударила дочь ножом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
После конфликта пострадавшая обратилась с жалобой по номеру «112». Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали потерпевшей проникающие колото-резаные ранения брюшной полости.
По словам инсайдера, подозреваемую задержали в тот же день.