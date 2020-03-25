Пожилая женщина из Санкт-Петербурга ударила ножом свою дочь

После конфликта пострадавшая обратилась с жалобой по номеру «112». Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали потерпевшей проникающие колото-резаные ранения брюшной полости.

По словам инсайдера, подозреваемую задержали в тот же день.