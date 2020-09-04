Пожилая женщина и ребенок получили травмы при землетрясении в Японии

Уточняется, что подземные толчки магнитудой 5 по шкале Рихтера были зафиксированы в центральной части страны. По информации специалистов метеорологического управления, эпицентр расположен у побережья Японского моря в префектуре Фукуи. Его очаг находится на глубине приблизительно десяти километров, пишет сайт «Аргументы и факты».

Местные СМИ сообщили, что в результате произошедшего пострадали двухлетний ребенок и 80-летняя жительница префектуры. У них небольшие травмы.