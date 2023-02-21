21 февраля 2023, 14:28
Пожилая супружеская пара погибла при пожаре в Сочи
Возгорание частного дома произошло в селе Веселом Адлеровского района города Сочи. В результате пожара погибли два пожилых человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрообогревателя.
Реклама
Отмечается, что при ликвидации пожара спасатели обнаружили в доме тела супругов-пенсионеров.
Реклама
Пожары
Сочи
Реклама
Реклама