Пожилая супружеская пара из Златоуста могла погибнуть из-за отравления суррогатным алкоголем

Пожилые мужчина и женщина, которые не выходили на связь с 1 января, были обнаружены мертвыми в Златоусте Челябинской области. По предварительным данным, супружеская пара погибла от отравления суррогатным алкоголем, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.