10 января 2023, 17:17
Пожилая супружеская пара из Златоуста могла погибнуть из-за отравления суррогатным алкоголем
Пожилые мужчина и женщина, которые не выходили на связь с 1 января, были обнаружены мертвыми в Златоусте Челябинской области. По предварительным данным, супружеская пара погибла от отравления суррогатным алкоголем, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
Отмечается, что в крови у умершей семейной пары был обнаружен высокий уровень содержания этилового спирта.
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После судебно-медицинской экспертизы будет принято соответствующее решение.
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